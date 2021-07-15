【有相睇】港島上車盤買少見少　馬寶閣近地鐵站受上車客青睞　530萬有交易

市區盤是眾多上車客的首選，大部分人都鍾情交通方便的屋苑，若不嫌樓齡稍舊，港島市區仍有銀碼較細的上車之選。美聯物業江雲龍表示，北角馬寶閣294一房單位錄得成交，上車客鍾情屋苑地理及交通，銀碼亦約500餘萬合預算，故議價後斥530萬元入市，2013年貨轉手升值近5成。

江雲龍指出，馬寶閣高層A室單位，實用面積約為294平方呎，並吸引同區上車客垂青。原業主開價約538萬元，議價後以530萬元成交，折合實用呎價約18,027元。買家見物業鄰近港鐵站，加上港島區上車盤買少見少，銀碼亦合預算，故入市自住，榮升業主。

馬寶閣單位圖片（由代理提供）︰

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原業主於2013年7月以約361.7萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約168.3萬元，物業升值約47%。

資料顯示，馬寶閣位於北角馬寶道15號，屋苑由日期由1989年底起入伙，樓齡約32年。馬寶閣提供63個單位，實用面積由294呎至299呎，最大賣點是交通便利，鄰近港鐵北角站。

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