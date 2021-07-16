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印度人示威抗議制水 警方竟出動水炮車驅趕（有片）

環球社會熱點 09:05 2021/07/16

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印度德里近日陷入缺水困境，政府宣布採取制水措施。有印度民眾不滿當地官員無法供應充足而衛生的水源。有部分民眾早前上街示威抗議，印度警察卻出動水炮車驅趕，有印度網民形容當局行為十分諷刺。

當局出水炮車驅散場景

在反對黨印度人民黨（BJP）帶領下，數百名民眾本周到德里衛生部長兼水務部長賈殷（Satyendar Jain）的寓所外，抗議當地的制水措施。

德里人民黨主席古普塔（Adesh Gupta）批評，當局曾承諾要保障民眾有充足的水，但現在德里幾乎每一個地方都在面對缺水問題。而部分地區即使有水供應，也接獲大量民眾投訴供水質素。

德里地區缺水情況

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德里人民黨發言人庫馬爾（Naveen Kumar）表示，警方出動水炮車及警棍對付示威者，多名成員手機遭到破壞甚至無法使用。

當地警員表示，約有300至400名民眾參與示威。警方拘捕約10名示威者，但已釋放所有示威者，無人受傷。

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警方出動水炮車驅散示威者行為再度引發民眾不滿，有印度網民在社交平台Twitter上諷刺當局應提供沐浴露，至少民眾可以在炎熱天氣下有足夠的水沐浴。亦有網民貼出供水質素圖，指責當局水炮車用水比民眾食水更乾淨。

責任編輯：李俊儀

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