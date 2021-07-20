【一時佳話@iM網欄】成就的動力 追求快樂Vs逃離痛苦

不經不覺2021年已過一半，相信各行各業老闆和主管都會跟下屬開會作檢討，回顧過去，展望將來。

表現優異的同事當然會被鼓勵和加以表揚，至於表現較為遜色的同事可能因為擔心被降職，開會時明顯看得出眼神空洞和缺乏笑容。筆者遂問：「爭取升職的欲望和不被降職的壓力，哪個對你的推動力更大？」

大部份人答：「當然是升職！」誰知有位同事坦言，不被降職對他而言更有動力，筆者便跟他分享一個胖子減肥的故事：

一天，一位中年胖子來到健身中心打算減肥，他跟接待處職員說：「請安排最有效的健身計劃，錢不是問題！」職員便向他推薦一個套餐，說明天將有教練親自到他家作指導。

翌日早上，胖子事先做好熱身運動，等待教練到來。

「叮噹叮噹……」0

打開大門，竟站著一位身材曼妙的金髮女郎！

胖子兩眼直瞪，忙問：「小姐，請問你找誰呢？」

「找你，我是你的健身教練！」

胖子心想這次撿到便宜了，問教練接下來如何是好？

金髮女郎：「很簡單，跑步，只要追得到我，我便屬於你！」

聽罷，胖子努力地跑，追了教練整整一天！最後他追得上教練嗎？都說是胖子，當然追不到。

正當胖子喘不過氣，正要放棄時，教練便說：「今天到此為止，明天訓練繼續，條件一樣，只要追到我，我便屬於你。」

當天晚上，胖子幫自己按摩，並提早休息，養精蓄銳，期待明天到來。

雖則如此，第二天胖子還是追不到金髮女教練。

日子不斷過去，胖子跟教練的距離逐漸縮短，胖子總心想明天一定能追上教練，心中很是興奮。

「叮噹叮噹……….」

胖子如常打開大門，豈料門口站著的不是金髮女教練，而是一位爆炸頭、膚色黝黑、滿身肌肉的女士。

他問：「小姐，請問你是？」

對方回答：「你原來的健身教練辭職了，現在換我來當！」胖子無言。

肌肉女又道：「你的計劃還未結束，先把餘下課堂完成吧！」胖子無奈接受。

肌肉女續道：「訓練很簡單，條件跟以前差不多，現在只是倒過來，換成我追你，只要我追到，你便屬於我！」

故事就此結束，筆者沒有膚色、種族或外貌歧視，只是想帶出訊息，人需要動力，有一種是追求快樂的動力，仿似胖子追金髮女郎；另一種則是逃離痛苦的壓力，就像是胖子被肌肉女教練追。

哪一種效果更顯著呢？短期動力而言，逃離痛苦的效果會比較大。試想當你逃離痛苦時，最後會得到甚麼呢？「不痛苦」，而這不等於快樂。

倘若人一直靠逃離痛苦作為動力，即使成功達標也總會麻木，下一年甚至需要更大更新的痛苦來逼迫自己才能達到新目標。這樣下去，只會愈來愈痛苦，壓力越來越大，人生有甚麼意思呢？還可能得情緒病，賠上健康和人生。相反，假如以追求快樂做目標，成功就得到快樂！

各位讀者請回想，以往日子你是以追求快樂還是逃離痛苦來推動自己工作呢，未來你又會如何選擇呢？

作者＿周榮佳 作者簡介：從事保險業廿多年，擁有15個專業資格的暢銷書作家。2020年更獲HKFI選為年度傑出保險代理，在業界享負盛名。

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