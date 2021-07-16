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【職場熱話】同事經常亂說話 港男氣憤難頂 網民贈言一句KO

理財智慧 12:00 2021/07/16

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職場最怕遇上豬隊友，不會做事還拖後腿。他們又以為自己很厲害，嘴上總不會饒人，害得一眾同事想打人。近日有網民於網上討論區發文詢問，遇到嘴賤同事要怎麼辦。

網民經歷：

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帖文一出，網民各出奇招，指樓主能用開玩笑的方式說回去「本人廢是正常的，不過也比你好！」，又或直言：「勁過你咪得囉！」

【職場熱話】大學未畢業「幫屋企手」 遇免死金牌親戚 有苦自己知 網民安慰「生意日後都是你的」【下一頁

不少人覺得樓主不需要忍那位女同事，指過幾年後樓主就會發現自己白忍了，「忍是沒意思，只會越想越氣。」。而且世界就是欺善怕惡，樓主比她惡，她就不敢說話了，比如一句：「你好醜啊！」、「你好臭啊！」，就會令她沒面子了。

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責任編輯：張瑋婷

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