【職場熱話】同事經常亂說話 港男氣憤難頂 網民贈言一句KO

職場最怕遇上豬隊友，不會做事還拖後腿。他們又以為自己很厲害，嘴上總不會饒人，害得一眾同事想打人。近日有網民於網上討論區發文詢問，遇到嘴賤同事要怎麼辦。

網民經歷：

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

帖文一出，網民各出奇招，指樓主能用開玩笑的方式說回去「本人廢是正常的，不過也比你好！」，又或直言：「勁過你咪得囉！」

【職場熱話】大學未畢業「幫屋企手」 遇免死金牌親戚 有苦自己知 網民安慰「生意日後都是你的」【下一頁】

不少人覺得樓主不需要忍那位女同事，指過幾年後樓主就會發現自己白忍了，「忍是沒意思，只會越想越氣。」。而且世界就是欺善怕惡，樓主比她惡，她就不敢說話了，比如一句：「你好醜啊！」、「你好臭啊！」，就會令她沒面子了。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷