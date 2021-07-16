【盈喜盈警】藥明康德盈喜曾升7%破頂　預料半年多賺逾53%、大摩升目標價

▲ 【盈喜盈警】藥明康德盈喜 預料半年多賺逾53%

藥明康德 （02359） （滬：603259）在上交所發布盈利預喜，藥明康德預計今年上半年盈利可達26.3億至26.6億元（人民幣，下同），相當於按年增長53%至55%。若撇除非經常損益項目，藥明康德預計半年調整後盈利可增86%至88%，達到21億至21.3億元。

藥明康德表示，半年每股基本收益約0.75元。

藥明康德股今日破頂，曾升7%，盤中高見196.9元，最新報191.2元，升3.8%，成交額4.5億元。

大摩發表報告指，藥明康德業績快報表現超出預期，調高公司的臨床測試服務及CDMO/CMO收入預測，繼而調高2021年至24年的盈利預測6%至10%，目標價由178元升至200元，評級為增持。

藥明康德同系藥明生物已發盈喜，詳情可見【下一頁】

藥明康德稱，上半年盈利大增受惠於合同研發與生產（CDMO）業務高景氣，第二季銷售收入延續首季強勁增長，當中臨床研究和其他CRO服務，由於內地新冠疫情導致的成本影響已基本去除，營運效率也較疫情庴全面恢復，產能利用和經營效率提高，令經營利潤顯著增長。

在非經常項目中，藥明康德表示，受公司投資的公司估值上升，非流動金融資產公允值變動收益，按年增近一倍至20.5億元，但公司H股股價上升，令H股可換股債券衍生的金融工具帶來14.9億元公允值損失，較去年同期虧4.9億元大增。

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編輯：麥德銘

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