【人民幣定期存款】3中小行齊加人民幣存息 半年期最高息2.55厘

▲ 半年人幣定存息，最高達2.55厘。

人民幣定期存款的加息搶存戰激鬥連場，今天（7月15日）再有3間中小行加息，主戰場更是半年期，包括：交銀香港及建行亞洲齊上調6個月年息0.05厘，兩者的新息率至2.3厘。華僑永亨更全面加短中長息，加幅最多是3個月，調升年息0.2厘至2.2厘，半年亦提升年息0.1厘，跟3個月看齊。而該行針對大戶斥500萬元（人民幣，下同）全新資金，半年更享年息2.4厘。

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專家指，7月開局人民幣突爆吸存戰，相信業界為跨年錢提早備戰，主因是憧憬跨境通關後，中港經濟逐漸改善，對貸款需求漸增。經新一輪加息搶客戰，目前半年期人幣定存年息冠絕全城是信銀國際的2.55厘，門檻更低至1萬元，離岸6個月拆息今午報3.03558厘，凸顯大小行並未蝕本搶存。

此外，內地剛公布次季GDP令市場跌眼鏡，但美資大行仍看好人民幣前景。花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黃栢寧今午回應本報查詢指，內地第二季國內生產總值按年增長7.9%，略低於預期的8%，但隨着內地進入疫後復甦的下一個階段，增長速度難免會逐步回復正常。

信銀1年人幣定存息2.65厘【下一頁】

黃栢寧認為，內地主要經濟環節仍有亮點，例如零售銷售及工業增加值增長，皆高於預期。國家統計局表示經濟持續穩定復甦，但仍對疫情在全球蔓延、以及內地的復甦「不平衡」表擔憂。

黃栢寧預計，人民銀行將採取更加寬鬆的貨幣政策立場，今天正式全面降準，就是央行從「審慎緊縮」、轉向支持增長的一個好例子，將為下半年的中國股票和債券的表現提供支持，故此維持6至12個月內人民幣有機會上試6.3兌一美元的目標預測。

若人民幣於今年底挑戰6.3新高，為市面最牛的預測目標價。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪