宏利「MOVE 億步千履」成績超預期 捐1000對運動鞋予基層學童

宏利香港早前舉辦「MOVE 億步千履」大挑戰，Manulife MOVE成員只要合力步行一億步，宏利便透過聖雅各福群會向基層學童捐贈運動鞋，讓學童度過一個充滿活力的暑假。活動反應熱烈，有超過1萬名MOVE成員積極響應，步數成績遠超預期。

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隨著活動圓滿達標，宏利趁本學年結束前，向香港25所小學的基層學童捐贈1,000對運動鞋，將愛心融入社區。

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宏利義工日前到訪了屯門仁德天主教小學及天水圍獅子會何德心小學，親手向學童派發全新運動鞋；同時邀請香港伸展運動學會專業教練，指導學生及義工做伸展運動，鼓勵他們在暑假期間繼續保持做運動的良好習慣。

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