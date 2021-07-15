  • 33°C
香港時間 : 2021715日 (四) 19:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

宏利「MOVE 億步千履」成績超預期 捐1000對運動鞋予基層學童

理財智慧 17:48 2021/07/15

分享：

宏利香港早前舉辦「MOVE 億步千履」大挑戰，Manulife MOVE成員只要合力步行一億步，宏利便透過聖雅各福群會向基層學童捐贈運動鞋，讓學童度過一個充滿活力的暑假。活動反應熱烈，有超過1萬名MOVE成員積極響應，步數成績遠超預期。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

隨著活動圓滿達標，宏利趁本學年結束前，向香港25所小學的基層學童捐贈1,000對運動鞋，將愛心融入社區。

宏利去年多賺逾4% 每股派0.28加元末期息【下一頁

宏利義工日前到訪了屯門仁德天主教小學及天水圍獅子會何德心小學，親手向學童派發全新運動鞋；同時邀請香港伸展運動學會專業教練，指導學生及義工做伸展運動，鼓勵他們在暑假期間繼續保持做運動的良好習慣。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

宏利金融－S（00945） 運動 小學 義工

上一篇文章

【有相睇】港島上車盤買少見少　馬寶閣近地鐵站受上車客青睞　530萬有交易

下一篇文章

全港市民換領身份證計劃第四期　9月20日展開
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】醫脈通2192明日掛牌 暗盤高開28.5% 收市升幅收窄升6.6%
【新股IPO】醫脈通2192明日掛牌 暗盤高開28.5% 收市升幅收窄升6.6%
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【納米無明火】30歲港男公屋出身　400萬買入深水埗「納米樓」　面積200呎卻有兩個露台
【納米無明火】30歲港男公屋出身　400萬買入深水埗「納米樓」　面積200呎卻有兩個露台
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」 已接種疫苗人士可獲多項優惠
【2021書展】香港書展7月14日重新啟航 新設「零食世界」 已接種疫苗人士可獲多項優惠