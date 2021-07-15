【新冠疫苗】美國醫生偽造接種證明被捕 稱疫苗有毒

多國推出新冠疫苗接種計劃後，涉及偽造新冠疫苗接種證明的案件也不時出現。美國北加州一名女醫生因涉嫌偽造新冠疫苗接種卡，以及兜售聲稱可防止新冠病毒感染的免疫藥物被捕。她更謊稱獲美國政府授權的新冠疫苗含有毒成分，呼籲病人不要接種疫苗。

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美國司法部指，北加州一名41歲女醫生瑪齊（Juli A. Mazi）向病人兜售藥物。瑪齊聲稱只要服用帶少量新冠病毒的藥物顆粒，就可對新冠病毒終身免疫。

此外，該名女醫生更涉嫌偽造由美國疾控中心（CDC）發出的新冠疫苗接種卡，更提供特定的Moderna疫苗批次編號及日期，試圖增加接種卡的可信性。

司法部在今年4月接獲民眾舉報，指其家人向瑪齊購買藥物和偽造Moderna疫苗接種卡，因此對瑪齊展開調查。

瑪齊更為兒童提供順勢療法（Homeopathic）的疫苗接種服務，聲稱能滿足當地學校須接種疫苗的要求，實際上卻偽造新冠疫苗接種卡以交給學校。

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瑪齊為説服病人買藥，更謊稱美國食品藥品監督管理局（FDA）授權的新冠疫苗含有毒成分，呼籲他們避免接種。瑪齊更試圖利用新冠肺炎疫情，擴大其順勢療法業務。

瑪齊分別被起訴與醫療業務相關的電信詐騙及虛假陳述兩項罪名。

責任編輯：郭麗明