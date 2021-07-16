【恒大股價】恒大曾見逾四年低後宣布擬派特別息　股價升逾7%

▲ 恒大擬宣派特別息

恒大 （03333） 股價節節向下，昨日最低曾見8.75元，見逾四年低位後反彈。恒大收市後發公告，稱將於7月27日舉行董事會會議，以討論特別派息計畫。翻查紀錄，恒大過去未曾派發中期息。恒大股價今早逆市高開7.2%，開報9.59元，成交1465.3萬元。

恒大早前通告指，已用自有資金累計償還7筆境外債券本息合計約106億美元（約823億港元），2022年3月前，已再無到期的境內外公開市場債券。

此外，由於許家印持股逾76%，即街資持股約24%，倘派特別息，撇除許家印自身所收得花紅不計，對恒大財務壓力未必大，而有助投資信心。

恒大屢傳財困，外電上月曾經報道，內地多間銀行對恒大財務狀況感到不安，擬進一步收緊對恒大的融資支持並壓減其貸款規模。評級機構惠譽更將恒大的信用評級從「B+」下調至「B」，指公司進入資本市場的渠道似乎有限，且愈來愈依賴不太穩定的影子銀行貸款。恒大債務問題受中國官方關注，恒大其後積極減低負債規模，並成功把「三道紅線」中的一道紅線變綠。

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編輯：謝智聰