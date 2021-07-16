  • 29°C
香港時間 : 2021716日 (五) 10:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大股價】恒大曾見逾四年低後宣布擬派特別息　股價升逾7%

股市 09:26 2021/07/16

分享：

恒大擬宣派特別息

恒大 （03333） 股價節節向下，昨日最低曾見8.75元，見逾四年低位後反彈。恒大收市後發公告，稱將於7月27日舉行董事會會議，以討論特別派息計畫。翻查紀錄，恒大過去未曾派發中期息。恒大股價今早逆市高開7.2%，開報9.59元，成交1465.3萬元。

恒大早前通告指，已用自有資金累計償還7筆境外債券本息合計約106億美元（約823億港元），2022年3月前，已再無到期的境內外公開市場債券。

此外，由於許家印持股逾76%，即街資持股約24%，倘派特別息，撇除許家印自身所收得花紅不計，對恒大財務壓力未必大，而有助投資信心。

恒大屢傳財困，外電上月曾經報道，內地多間銀行對恒大財務狀況感到不安，擬進一步收緊對恒大的融資支持並壓減其貸款規模。評級機構惠譽更將恒大的信用評級從「B+」下調至「B」，指公司進入資本市場的渠道似乎有限，且愈來愈依賴不太穩定的影子銀行貸款。恒大債務問題受中國官方關注，恒大其後積極減低負債規模，並成功把「三道紅線」中的一道紅線變綠。

相關文章：

【恒大股價】內地監管機構傳約見恒大主席許家印　要求其儘快解決債務困境　恒大午後跌近2%

【吉祥薈飯局】恒大高層據報參與海關入境處首長飯局　恒大沒有回應（第三版）

【華置127】華置炒恒大「損手」　料上半年持恒大股票錄48.9億元未變現虧損

編輯：謝智聰

港股 傳統經濟股 民企內房股 中國恒大（03333）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】康聖環球9960追揸沽 可參考醫脈通收市價
【新股IPO】康聖環球9960追揸沽 可參考醫脈通收市價
【國泰航空】國泰推訂製服務助避開「英國禁飛令」回港　英國下周許港人入境免隔離
【國泰航空】國泰推訂製服務助避開「英國禁飛令」回港　英國下周許港人入境免隔離
【新股IPO】康聖環球9960近43萬人認購　超額認購542倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】康聖環球9960近43萬人認購　超額認購542倍一手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】5隻新股暗盤　康聖環球跌5%、一手帳面蝕265元
【新股IPO】5隻新股暗盤　康聖環球跌5%、一手帳面蝕265元
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿美股偏軟　夜期跌130點　北水4.6億沽小米（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】騰訊ADR阿美股偏軟　夜期跌130點　北水4.6億沽小米（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）