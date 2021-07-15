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【異動股】大和料特步下半年銷售強勁 上調目標價逾1倍 全日急升近7%

股樓投資 18:24 2021/07/15

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大和發表研究報告指，料特步（01368）的收入、毛利率及經營槓桿都較預期佳，故上調其2021年至2023年的每股盈利預測23至30%，並將目標價由7.3元大升近1.3倍至16.5元，維持買入評級。特步全日升近7%，報14.62元，成交6.4億元。

【異動股】北汽澄清暫未有回A計劃 升幅由兩成收窄至4%  詳情請看[下一頁]

該行指，特步的出貨與銷售流通數據不匹配。集團解釋指，是由於核心特步品牌的批發模式下，其上半年的收入是反映了去年下達的訂單銷售，當時在疫情下分銷商的態度仍較謹慎。因上半年零售需求勝預期，使補貨訂單強勁。另外，管理層指上半年的收入與淨利潤均高於2019年同期，料集團及核心品牌上半年的淨利潤率將分別不低於10%和13.5%。

【盈喜股】贛鋒鋰業上調中期盈測 股價創歷史新高  詳情請看[下一頁]

該行指，預期集團銷量和均價將帶動今年第四季至明年首季的訂單。集團計劃今年繼續關閉小型門店和開設大型門店，料下半年銷售點（POS）將錄得淨增長，明年淨增POS逾500間。未來3年的目標是購物中心、街邊店和電子商務的組合，分別佔零售總額的三分之一。未來5年目標為核心特步品牌收入複合年增長率達20%以上。

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撰文 : 趙家盈

特步國際（01368） 港股 零售 買入 目標價 每股盈利 成交 疫情 POS 異動股

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