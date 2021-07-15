【英國疫情】單日破4萬確診 創半年新高

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，單日新增超過4萬宗新冠肺炎確診個案，創過去半年新高。英國將於下周一（19日）取消大部分防疫限制，外界憂慮政府在Delta變種肆虐下堅持解封，會使英國疫情惡化。

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英國周三（14日）宣布新增超過4.2萬宗確診個案，確診數字是自今年1月15日以來的新高。英國連續8日的單日確診數字超過3萬宗，累計確診數字超過523.3萬宗。

包括4名英國緊急情況科學諮詢小組（SAGE）成員等1,200名科學家，於醫學期刊《刺針》撰文敦促英國政府暫停於下周一解封的計劃。

多名專家批評政府解封的決定不道德，而奉行大量人口感染達至群體免疫的政策也不合乎科學根據。

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英格蘭公共衛生署（PHE）醫學主任多伊爾（Yvonne Doyle）指感染人數急增，敦促民眾加快接種新冠疫苗。

英國衛生大臣賈偉德（Sajid Javid）宣布，英國已有三分之二的成人完成接種兩劑疫苗。

英國政府截至周二（13日）的數據顯示，英國有超過4,600萬人已接種首劑新冠疫苗，有3,515萬人已完成兩劑接種（編按：部分英國人接種只需一劑的強生疫苗）。

責任編輯：鄭錦玲