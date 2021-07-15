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【香港零售】莎莎上季營業額按年增42%　港澳反彈39%、綫上業務增1倍

股市 17:06 2021/07/15

分享：

莎莎上季營業額按年增42%　港澳反彈39%、綫上業務增1倍

香港零售市道稍回暖。莎莎 （00178） 公布截至6月底止首財季，受惠低基數、綫上業務及澳門業務較高增長，集團營業額按年增42.1%至8.4億元，港澳市場營業額反彈38.7%至5.6億元，但較2018/19年度同期仍分別跌59.3%及68.7%。期內，港澳同店銷售按年升44.5%，每宗交易平均金額升27.1%，交易宗數升11.2%。

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莎莎指，香港因與中國內地尚未通關，所以內地客的銷售未有顯著改善，而澳門雖然因變種病毒導致內地旅客量下挫，但當地首財季的內地客銷售仍然較上一季度有所改善，已回復至超過一 半2018/19年度同期的水平。上季港澳的本地客銷售按年升3.5%，較2018/19年度同期則跌15.2%。

就港府派發電子消費券，莎莎指，銷售仍以本地客為主導，集團已計劃推出具吸引力的推廣優惠，以充分把握政府消費券的機會，刺激本地客的銷售。

上季綫上業務營業額增逾倍

值得留意是，上季綫上業務營業額增長強勁，按年升108.8%至1.6億元，較2018/19年度同期亦升64%，主因「618 購物節」帶動莎莎在中國內地的第三方平台和微信小程序表現理想。

至於內地市場，上季營業額按年升27.5%至7400萬元，同店銷售升7.2%。只是馬來西亞市場則仍然受到新冠肺炎疫情嚴重影響，期內營業額跌31.9%至3850萬元。

截至3月底止，莎莎共有234間門店，季內增加2間；香港有98間店，季內減少2間；內地有61間店，季內增加4間；馬來西亞有75間店。莎莎指，會持續理順香港特區的店舖網絡，減低集團的整體成本和優化成本架構，務求盡快轉虧為盈及增強長遠盈利能力。

相關文章：【業績│零售股】莎莎料今財年關港最多20間分店　惟不排除開店換靚位

【業績│零售股】莎莎全年虧損收窄至3.5億元 本季港澳同店銷售升56%

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編輯：袁諾曦

傳統經濟股 莎莎國際（00178） 港股

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