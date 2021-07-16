【職場熱話】港男抱怨同事遞信後工作敷衍了事 上班遲到是常事 網民竟大讚？

辭職遞信一身輕，不少打工仔最愛就是這段時期，不怕被炒，恨不得老闆炒人有錢拿。於是通知期的時間好的員工就會繼續乖乖工作，不好的人就會偷懶被其他同事仇恨。近日有網民於網上討論區發文，抱怨同事遞信後偷懶。

網民經歷：

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不少人大讚該同事態度正確，「基本是這樣的！」、「合理！」。他們又指，如果不影響到樓主的話，就隨他去吧。可惜樓主覺得像是同事來這種人，實在太不負責任了。

【職場熱話】同事經常亂說話 港男氣憤難頂 網民贈言一句KO 【下一頁】

網民又指自己沒有遞信的時候也是和同事一樣，「吃飯一個半小時是基本！」。有人就覺得自己「例遲」是因為預料到公司不會讓他準時走。有網民勸樓主不要多管閒事，直言：「佢份糧你出㗎？」

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責任編輯：張瑋婷