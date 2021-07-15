【消費優惠】穿戴紅色衣物到Pacific Coffee消費 買指定飲品獲半價優惠

為慶祝Pacific Coffee 29周年，明天（16日）早上10時起將有限定快閃優惠，只要穿戴Pacific Coffee堂飲杯的紅色衣物，購買4款指定飲品，即可享有半價優惠。每人每次限購3杯飲品。

「穿戴」的衣物例子：

接受：眼鏡、衣服、鞋、襪、領呔、耳環、手袋、手鏈等

不接受：紅色妝容，如口紅、指甲油；手機殼、銀包、手機牆紙 (Wallpaper)、文具等

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