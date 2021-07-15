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Tesla與大型科技股關聯性下降　全因比特幣？

股市 16:56 2021/07/15

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Tesla與大型科技股關聯性下降　全因比特幣？

Tesla特斯拉（美︰TSLA）將於本月公布季績。Tesla放榜前，與美國大型科技股之間的關聯性降低。截至7月14日（周三），Tesla與納斯達克100指數之間的20天關聯性，由6月17日的0.83跌至0.14；Tesla與紐交所FANG+指數之間關聯性亦見下降，而比特幣可能是當中原因。

RBC Capital Markets衍生品策略師Amy Wu Silverman指，這與Tesla的比特幣風險敞口、以及公布財報時如何對其進行核算有關。

Tesla2月披露對比特幣有15億美元的投資，此後Tesla賣出部分持倉，而Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk），亦表達對比特幣挖礦能源消耗問題的擔憂，並宣布暫停接受比特幣付款。其後，比特幣遭受各國政府打壓，令比特幣價格持續下跌，導致Tesla可能要被迫減記比特幣資產價值，或影響其財務表現。

Tesla股價本月跌近4%，相對納斯達克100指數升逾2%，至於比特幣則由4月中的65000美元水平，跌至約32500美元。

【科技股女股神】Cathie Wood﹕比特幣對環境問題的影響是暫時的

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責任編輯︰梁浩碩

美股 比特幣 馬斯克 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla

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