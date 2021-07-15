【童年回憶】微軟舉行投票　Microsoft Office 小幫手「萬字夾」有望回歸

▲ Microsoft Office 中的小幫手「萬字夾」（Clippy）是不少用家的童年回憶。（Microsoft）

Microsoft Office 中的小幫手「萬字夾」（Clippy）是不少用家的童年回憶，但這項功能隨著 Office XP 走入歷史也隨之消失。不過小幫手有望回歸，微軟近日在 Twitter 發文，貼出「萬字夾」的圖片，並聲稱貼文只要有 2 萬愛心，就讓其復活，結果貼文愛心數量已突破 12 萬。

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Clippy 誕生於 Office 97，以助手角色出現，是用家使用 Office 操作的主要「小幫手」，其簡單的設計風格讓許多人將「萬字夾」當成 Office 的吉祥物。隨著網絡逐漸普及，「小幫手」重要性大減，用家不再需要告知如何操作的圖示。微軟在 2001 年的 Office XP「殺死」了 Clippy，取消這項功能。

▲ 現時貼文的愛心數量已達 12.7 萬。（Twitter截圖）

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然而為人熟悉的 Clippy 仍一直留在大眾心中，甚至不時傳出「復活」消息。如今微軟在網上聲稱只要 2 萬愛心就會復活 Clippy，引發許多網友瘋狂轉貼按愛心，短短 1 小時就達標，現時貼文的愛心數量已達 12.7 萬。究竟微軟會否「順應民意」，讓小幫手「萬字夾」復活仍是未知之數。

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記者：廖淑瑩