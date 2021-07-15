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【大行點睇】中煤能源預告上半年多賺至少2.2倍 股價有望突破5元阻力

股樓投資 16:54 2021/07/15

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中煤能源（01898）發盈喜，預計上半年盈利盈利介乎80.7至89.2億元人民幣，按年增長2.2至2.5倍。公司表示，利潤增加主因是，今年上半年中國經濟整體保持恢復向好趨勢，主要產品市場需求強勁，價格大幅上漲，在保障安全生產前提下，積極擴大生產銷售規模。

大行予中煤能源最新投資評級及目標價﹕

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績後多間大行發表研究報告，其中瑞信大升中煤目標價，由4.9元升34.7%至6.6元，維持「跑贏大市」評級。該行指，公司初步中期業績勝市場預期，料在夏季用電高峰煤供應上行空間有限，支持煤價。該行認為，春雨過後，火電廠煤消耗持續上升，即使產煤大省生產逐漸恢復，但料增長亦有限，並料下半年煤進口仍緊張。

走勢上，中煤股價今年以來累升逾1倍，惟自5月以來一直受制於5元關口，展望在盈喜消息下，或能逐步突破5元阻力。

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記者：郭秀慧

盈喜 經濟 目標價 中煤能源（01898） 銷售

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