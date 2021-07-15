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【碳中和】證監會港交所成立碳市場專責團隊　研成立區域碳交易中心

宏觀解讀 16:46 2021/07/15

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【碳中和】證監會港交所成立碳市場專責團隊　研成立區域碳交易中心

由金管局、證監會共同領導的綠色和可持續金融跨機構督導小組宣布下一階段工作重點，指出證監會與香港交易所 （00388） 已牽頭成立碳市場專責團隊，評估將發展香港成為區域碳交易中心的可行性，研究深化粵港澳大灣區合作，該專責團隊將積極探索國內外的「限額與交易」碳市場及自願性碳市場所帶來的機遇。

內地、香港政府分別設立2060年、2050年達至「碳中和」目標，綠色和可持續金融跨機構督導小組於去年5月成立，成員包括環境局、財庫局、保監局、積金局等不同金融監管機構，並在去年發表長期策略計劃與行動綱領。

督導小組今日公布3大工作重點，包括1）氣候相關披露和可持續匯報、2）碳市場機遇、3）綠色和可持續金融中心。

內地碳交易市場傳周五啟動 初期只納入發電行業公司，可見【下一頁】

除了上述碳市場專責團隊，小組表示，證監會、港交所將與財務匯報局、香港會計師公會合作制訂藍圖，評估新標準及研究可行的實施方案，令各界於2025年或之前按照氣候相關財務披露工作小組的框架作出氣候變化匯報。

督導小組宣布，成立綠色和可持續金融中心，協助金融業管理氣候變化帶來的風險並把握相關機會，統籌金融監管機構、相關政府部門、業界持份者及學術機構在培訓、研究和政策制訂方面的工作，同時亦將會建立資源、數據及分析工具的知識庫，支持業界向更可持續的發展模式轉型，最新已設立專題網站

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