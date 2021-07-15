美麗華旅遊率先重開暑假歐洲之旅 無打針都可以去旅行

新型冠狀病毒停止了香港人向世界出發的步伐，但隨著歐洲多國重新開放旅遊，如德國、瑞士、奧地利、荷蘭、冰島等，香港居民只要完成指定疫苗接種或新冠病毒核酸檢測陰性結果證明就可以出發前往。即使未接種新冠病毒疫苗也可以去旅行，入境後更毋須檢測或隔離(冰島除外)。

歐洲各國入境要求(香港居民):

已接種疫苗人士 - 獲認可之疫苗* 未接種疫苗人士 –

需持有新冠病毒核酸檢測陰性結果證明^ 入境後接受檢測或隔離 BioNTech(復必泰) Sinovac(科興) 德國 ✓ ✗ ✓ ✗ 瑞士 ✓ ✓ ✓ ✗ 奧地利 ✓ ✓ ✓ ✗ 荷蘭 ✓ ✓ ✓ ✗ 冰島 ✓ ✓ ✓ 未接種疫苗人士需接受檢測及隔離5日

*新冠病毒疫苗必須於出發前至少14 日完全接種(德國、瑞士、荷蘭適用)，而前往奧地利、冰島則須於出發前至少22日完全接種

^必須到達當地時間前72小時內進行檢測

美麗華旅遊得到各地旅遊局及航空公司的支持，提供大量機位、酒店房間預訂，率先重開暑假歐洲之旅:

德國10天深度之旅 EWMM10

出發日期: 8月14日, 9月4,18日, 10月9,23日

每人$15999起

德國漢莎航空往返

https://www.hkmiramartravel.com/Tour/tourlist.aspx?keywords=EWMM10

走遍德國古堡之路、浪漫之路、黑森林之路、阿爾卑斯之路，去德國「最高山峰」楚格峰大雪山、巴登巴登、狄的斯湖、新天鵝堡、林島、「世界文化遺產」符茲堡著名主教宮、慕尼黑因格爾施特購物村 Ingolstadt Village Outlet等，安排湖區一邊野餐一邊Chill，欣賞綠草湖水景色，深度暢遊德國！

瑞士10天深度遊EWSS10

出發日期: 8月13日, 9月10,24日

每人$23499起

瑞士航空往返

https://www.hkmiramartravel.com/Tour/tourlist.aspx?keywords=EWSS10

去瑞士欣賞出塵脫俗美景，到訪「阿爾卑斯大都會」聖莫里茲，欣賞秀麗山巒景色；探訪故事《飄零燕》海迪的故鄉馬恩菲特，欣賞綠意盎然的田野風光；坐吊車遊覽「世界文化遺產」阿萊奇冰川；坐冰河列車沿途欣賞溪谷、高山、草地，變化多端的風景；仲會去「童話世界」阿彭策爾，感受淳樸的鄉村風俗！

奧地利9天團EEVV09

出發日期: 10月6,7,11,14,18,24,29日

每人$11999起

德國漢莎航空/瑞士航空往返

https://www.hkmiramartravel.com/Tour/tourlist.aspx?keywords=EEVV09

參觀音樂之都維也納「世界文化遺產」遜布倫宮及其御花園；暢遊莫札特故鄉及電影《仙樂飄飄處處聞》拍攝城市~薩爾斯堡；走訪童話小鎮「聖沃夫崗」、中世紀古城「格拉茨」；特別加遊德國著名的「國王湖」，觀賞猶如仙境般的景色！

荷蘭8天團EWNH08

出發日期: 11月6,20日, 12月1日

每人$13499起

荷蘭皇家航空往返

https://www.hkmiramartravel.com/Tour/tourlist.aspx?keywords=EWNH08

前往荷蘭皇室所在地海牙~參觀王宮、騎士廳；遊覽建築之都鹿特丹，欣賞充滿創意之建築；增遊比利時安特衛普；前往荷蘭其中之一個最古老城市~馬斯垂克及「荷蘭威尼斯」美譽之羊角村；預留自由活動時間遊覽阿姆斯特丹！

冰島8天大自然極光之旅ENII08

出發日期: 10月25日, 11月3日, 12月6日

每人$20999起

德國漢莎航空往返

https://www.hkmiramartravel.com/Tour/tourlist.aspx?keywords=ENII08

前往有冰島綠洲美譽之「藍湖 Blue Lagoon」享受露天溫泉；增遊「金環之旅」一天遊~ 觀賞火山湖、間歇噴泉區、黃金瀑布及〈世界文化遺產〉之平格費利爾國家公園等；參觀占士邦 007 電影《不日殺機》的拍攝地「傑古沙龍冰川湖」！

抵港前，我們會安排於當地醫務化驗機構或機場核酸檢測中心進行自費核酸檢測，亦會為客人預訂指定檢疫酒店，提供一條龍服務，讓客人放心出遊。如已完成接種疫苗，取得血清抗體測試陽性結果，其強制檢疫期更縮短至7天。

香港居民返港登機及檢疫安排:

接種疫苗 登機要求 於指定檢疫酒店進行強制檢疫 完成酒店檢疫後的自行監察 病毒檢測 未完成 - 核酸檢測陰性結果證明

- 指定檢疫酒店21晚預訂確認書 21天 NA 強制檢疫期間4次 已完成 - 完成疫苗接種紀錄

- 核酸檢測陰性結果證明

- 指定檢疫酒店14晚預訂確認書 14天 7天 強制檢疫期間3次、第16天、第19天 已完成 (並持有3個月內於香港進行的血清抗體測試陽性) - 完成疫苗接種紀錄

- 血清抗體測試陽性結果證明

- 核酸檢測陰性結果證明

- 指定檢疫酒店7晚預訂確認書 7天 7天 強制檢疫期間2次、第12天、第16天、第19天

資料來源: 香港政府相關網頁 https://www.coronavirus.gov.hk/chi/inbound-travel.html

美麗華旅遊歐洲團重開後，得到客人踴躍查詢詳情，更有小組包團成行，於7月17日出發前往歐洲。美麗華旅遊感謝各地旅遊局及航空公司的鼎力支持，提供各地最新資料及情況，期望更多國家可以盡快重開邊境，恢復旅遊！

另外，為配合是次推廣及政府電子消費劵派發，美麗華旅遊將於8月1日至12月31日，推出歐洲團 $1000折扣優惠，以WeChat Pay HK 或 Alipay HK於門市報名參加2022年6月30日前出發之歐洲團，每人可享$1000折扣優惠。

（資料由客戶提供）