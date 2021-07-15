【電子消費券】HOME+推電子消費券三重優惠　7折購買電子禮券有效期至明年4月

▲ HOME+今天宣布，平台現已支援電子支付平台Alipay HK、 WeChat Pay HK及八達通，並推出三重優惠包括7折購買電子禮券。（HOME+網站圖片）

為配合港府推行之電子消費券計劃，網購平台HOME+今天宣布，平台現已支援電子支付平台Alipay HK、 WeChat Pay HK及八達通，並推出三重優惠，包括7折購買電子禮券、 購物滿$400減$100早鳥優惠，以及高額產品折扣。

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7折購買電子禮券

由2021年8月1 日至12 月31日，客戶可以7折購買每張價值$500 HOME+電子禮券，購買數量不設上限，每個HOME+帳戶最多可使用10張電子購物券，每張訂單只限使用一張電子購物券，有效使用日期至明年4月。

早鳥優惠

2021年7月份內新登記或現有HOME+客戶，透過電郵可獲取購物滿$400減$100的早鳥優惠碼，提早享受購物優惠。優惠並不適用於所有Apple及Samsung產品及其他指定產品。

高額產品折扣

HOME+將於2021年8月份陸續推出高額產品折扣，包括一系列實用家電及Staycation套票，為客戶提供更多元化選擇，屆時HOME+客戶可使用已購買的電子禮券，或享用買滿$2000即減$400的折扣。

HOME+行政總裁林嘉玲表示，是次以數千萬預算就電子消費券計劃推出三重賞優惠，保證客戶在HOME+使用消費券的價值遠超過$5000，更可延長有效期，慢慢挑選心儀貨品。

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責任編輯：朱悅瀅