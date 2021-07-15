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全港市民換領身份證計劃第四期　9月20日展開

理財智慧 17:07 2021/07/15

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入境事務處（入境處）今日（15日）公布，全港市民換領身份證計劃（換證計劃）的第四周期換證將於2021年9月20日開展。

保安局局長已發出修訂命令，公布換證計劃第四周期的換證時間表，詳情如下：
 

符合申請資格人士 申請限期
於1977年、1978年或1979年出生的舊款智能身份證持有人 2021年9月20日至
11月18日
於1980年、1981年或1982年出生的舊款智能身份證持有人 2021年11月19日至
2022年1月18日
於1983年、1984年、1987年或1988年出生的舊款智能身份證持有人 2022年1月19日至
4月2日

相關的修訂命令將於2021年7月21日提交立法會進行先訂立後審議的程序。
 
此外，入境處發言人提醒市民，2005年至2007年或2012年至2018年出生並持有舊款智能身份證（即簽發日期為2018年11月24日或之前的身份證）的兒童須在2021年9月18日（周六）或以前，由父、母或合法監護人陪同下前往任何一間智能身份證換領中心（換證中心）辦理換證手續。於2012年至2018年出生的兒童如從未因申領香港特別行政區護照而持有永久性居民身份證，或現已持有新智能身份證的兒童，無須參與換證計劃。

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換證計劃的對象是全港市民，即包括香港永久性居民，以及在本港就業（包括外籍家庭傭工）、投資、居留或就讀的香港非永久性居民。合資格的香港居民若於換證限期內不在香港則毋需急於返回香港換證，他們可在返港後30天內補辦換證手續。

為減少人群聚集，入境處呼籲申請人使用入境處流動應用程式、登入網站www.gov.hk/newicbooking或致電24小時電話預約服務熱線2121 1234，預約辦理換證手續。下載入境處流動應用程式或網上預約可掃描附件三的二維碼。入境處亦呼籲申請人於使用流動應用程式或網上預約時預先填寫表格，以享用更快捷的換證服務。申請人前往換證中心辦理手續時，須帶同其舊款智能身份證。

 

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責任編輯：黎淑雯

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