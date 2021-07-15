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【英國就業】英國經濟復甦？　裁員數字料錄得6年新低

商業 16:47 2021/07/15

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英國企業預計裁減員工的人數將錄得自2015年，即6年以來的最低水平。

英國疫情開始放緩，其經濟活動隨之恢復。當地企業預計，裁減員工的人數將錄得自2015年，即6年以來的最低水平。當中有機會被削減的職位約為15,661個，比起當地於去年6月的數目少近10倍。

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英國政府規定，計劃裁員20人或以上的僱主必須在正式裁員時提交一份名為HR1的表格。當局今年接收到的HR1表格數量大幅下降，更錄得自2014年以來最低的表格提交數量，當中來自151家不同公司的僱主一共只提交了179份表格。

此外，雖然當地大部分地區在疫情期間經歷了兩次封鎖，但裁員人數自2020年9月以來一直呈下降趨勢。財政研究所高級研究經濟學家徐曉偉指，英國勞動力市場的狀況比疫情初期好轉得多，預料7月或8月裁員人數不會激增。

不少企業於封鎖期間推行休假計劃，要求僱員放無薪假。休假計劃隨疫情放緩亦相繼結束，當地政府便向僱主提供經濟支援，以協助他們支付工資。經濟學家估計，休假及疫苗計劃的推行將成功保留不少工作崗位。他們續預測，當地經濟於今年9 月底休假計劃結束時，已能大規模恢復並足以支持疫情前的就業水平。

另一經濟學家Lucy Gregory指，有研究反映不少公司發現越來越難僱用工人，尤其是在運輸和製造業等行業。這不排除是導致裁減員工數目下降的因素之一。

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責任編輯：陳泳如

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