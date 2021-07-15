【紐元定期存款】花旗料紐元短期上衝0.73 定存最高息10厘冀滙息雙賺

▲ 新西蘭搶閘於下周五退市，刺激紐元曾急升。

新西蘭昨天（7月14日）議息，罕有搶閘帶頭收水，提速至下周五（23日）開始結束買債，市場更憧憬紐國通脹厲害而被逼提早加息，刺激紐元兑美元急升，衝破0.7心理大關。而大行花旗預計，紐央行或最快於今年第4季調升政策利率，短期內紐元有機會挑戰0.729、直逼0.73關。不過，展望中長期前景，因聯儲局遲早將逐漸退市，料美元續保持高企，變相限制紐元的漲幅，相信今年底紐元的目標價或失守0.7關。

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外電引述分析指，進取派更預計新西蘭最快或搶閘至今年8月加目標利率，一度刺激紐元抽高約1%。專家認為，對紐元有需要者，宜趁滙息雙賺先開立定期存款，冠絕全城的紐元定存息為集友7天期的10厘年息。而滙豐（HSBC）、中銀香港（02388）、恒生（00011）及花旗等大行，兩厘或以上的高息選擇亦甚多。

花旗銀行投資策略及環球財富管理策劃部主管黄栢寧今早（15日）回應本報查詢指，由於美國剛公布CPI較預期高，料美滙指數6至12個月的目標93.28，美元高企，間接令非美貨幣難大升。

加元定期存款最高息10厘【下一頁】

談及新西蘭央行的鷹派立場升級，黃栢寧認為，紐央行議息無疑為市場帶來兩大驚喜，包括：（1）新西蘭央行出乎意料宣布7月23日結束買債，較原定早一年結束；（2）今次央行表示擔憂通脹超標風險，之前政策聲明中未有提及。

黃栢寧直指，新西蘭央行明顯轉向鷹派，因此亦將紐國做加息時間預測，由2022年第一季提前至2021年第四季。而紐元兌美元於新西蘭議息後顯著上升，技術上有機會升穿阻力範圍0.7096至0.7116，上望目標0.7290。不過中期來說，聯儲局或趕上新西蘭央行的強硬態度，故此暫時維持新西蘭元兌美元 6到12個月目標價為0.69。

此外，問及昨晚加拿大議息後的最新啟示，黃栢寧表示，加拿大央行一如預期減少買債，把每周買債規模降至20億加元，所以該行維持基本預測，料加國於今年10月有機會進一步減少買債，令年底前淨買入規模或削至零水平。黃栢寧補充，加央行今次議息聲明未有進一步放鷹，短線加元或出現獲利回吐，相信或提供買入的機會，維持美元兌加元6至12個月可能跌至1.2水平的目標預測。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪