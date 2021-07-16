【樓市熱話】租用工廈劏房半年空調失靈 業主經紀均懶理 網民：煩到佢傻佢就會幫你

香港人多地少，不少市民交不起昂貴的租金，只能住劏房。但隨着需求增加，香港演變出不少不同種類的劏房，如床位一個，上床下廁所等，更有人因為便宜去住工廈。近日有網民於網上討論區發文，指工廈劏房的空調壞了，業主不願意負責。

網民經歷：

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有網民奇怪，指業主沒道理不願意修空調，因為他們很怕租霸。如果經紀不願意給業主聯絡方法不要緊，只要交租時將支票給經紀，然後讓他簽代收支票協議書之類的文件，他就會覺得很煩，「煩到佢傻，佢就會幫你。」

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有人就建議樓主去看合約的條款，稱應該是列明了單位內有多少電器，和電器有問題時是誰負責維修。樓主回應指合約上沒有寫清楚責任歸誰。網民又覺得到時候業主可能堅持是樓主弄壞空調，不會出錢維修。

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責任編輯：張瑋婷