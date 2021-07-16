  • 29°C
香港時間 : 2021716日 (五) 10:17
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【樓市熱話】租用工廈劏房半年空調失靈 業主經紀均懶理 網民：煩到佢傻佢就會幫你

理財智慧 10:00 2021/07/16

分享：

香港人多地少，不少市民交不起昂貴的租金，只能住劏房。但隨着需求增加，香港演變出不少不同種類的劏房，如床位一個，上床下廁所等，更有人因為便宜去住工廈。近日有網民於網上討論區發文，指工廈劏房的空調壞了，業主不願意負責。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

有網民奇怪，指業主沒道理不願意修空調，因為他們很怕租霸。如果經紀不願意給業主聯絡方法不要緊，只要交租時將支票給經紀，然後讓他簽代收支票協議書之類的文件，他就會覺得很煩，「煩到佢傻，佢就會幫你。」

【網民熱話】因疫情上班日子一直順延 上班當日被告知已另聘他人 網民：可以依法追究【下一頁

有人就建議樓主去看合約的條款，稱應該是列明了單位內有多少電器，和電器有問題時是誰負責維修。樓主回應指合約上沒有寫清楚責任歸誰。網民又覺得到時候業主可能堅持是樓主弄壞空調，不會出錢維修。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

工廈 香港 網上討論區 劏房

下一篇文章

【置業故事】為結婚趕買樓　首置客唔講價　1小時內即睇即買
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【打疫苗有獎抽】嘉民集團推100萬元抽獎 7月13日起接受登記 有機會贏值60萬元Tesla Model 3 Long Range
【納米無明火】30歲港男公屋出身　400萬買入深水埗「納米樓」　面積200呎卻有兩個露台
【納米無明火】30歲港男公屋出身　400萬買入深水埗「納米樓」　面積200呎卻有兩個露台
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【打疫苗有獎抽】恒基大抽獎活動公布第一次結果 先送出20両實金 即click入內文睇你有冇得獎
【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛
【職場熱話】40歲女上司頻頻示好　27歲港男不知所措　網民笑言：大姨的愛
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【疫苗抽獎懶人包】打完疫苗記得參加抽獎 各界獎賞登記詳情一文看清
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房
【納米無明火】28歲混血模特兒嫁港男　棄英兩層住宅　包辦所有家務　兩人租7000元百呎劏房