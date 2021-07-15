▲ 【反壟斷】騰訊阿里巴巴傳考慮生態互通 贏家、輸家大盤點

內地兩大互聯網巨頭騰訊 （00700） 和阿里巴巴 （09988） 據報正在考慮逐步對彼此開放服務 ，阿里巴巴最初採取的步驟可能包括在其電商平台淘寶和天貓上引入騰訊的微信支付功能，或最快在未來數月落實。有內地網民戲言，這有如推到「柏林圍牆」。兩大巨頭互相開放平台，誰會更著數？誰又會是輸家？

【反壟斷】阿里巴巴和騰訊據報考慮生態互通 淘寶天貓或引入微信支付、兩股齊升逾2%

雙方生態互通，最直接看到的可能就是淘寶的商品鏈接可以直接分享到微信好友、微信群、朋友圈。而在未開放情況下，朋友間分享好物，只能通過複製一串「火星文」，再打開淘寶。另外， 淘寶、天貓也有望上線微信小程序。

分析指出，微信支付在天貓和淘寶被完全遮罩下，本身已經在市面上佔據相當大的比重，競爭地位沒有因為阿里巴巴的生態而受影響，即使未來進駐天貓和淘寶，相信也只是錦上添花。反觀，騰訊開放阿里系電商小程式進駐，但大大豐富了微信小程式的生態價值，也就豐富了微信生態。

另一邊廂， 小程序也會直接利好阿里的社區團購業務，通過連接線上和線下，用戶可實現快捷下單。騰訊及阿里兩者可以說是互惠互利。然而，考慮微信應用層面較廣，部分分析認為騰訊的得益會較阿里大。

拼多多、字節跳動料成輸家

然而，兩大巨頭握手言和，最大輸家相信是分隊站的追隨者，特別是二線電商股，如拼多多（美：PDD）。拼多多原本在微信幾乎獨佔的用戶，現在有可能被阿里分一杯羹，未來競爭可能變得空前激烈。

另一個輸家則是未上市的字節跳動，目前字節跳動內容業務以及衍生的社交關系，對於騰訊構成了直接挑戰；抖音的電商業務也日益紅火，成為阿里巴巴的潛在對手。原本字節跳動有望靠其強大的社交媒體業務殺出血路，但隨著兩大巨頭和好、互補，這條血路可能添上陰霾。

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編輯：吳敏芳

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