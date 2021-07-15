【新股IPO】5隻新股暗盤 康聖環球跌8%、一手帳面蝕390元
新股IPO 16:18 2021/07/15
5隻新股暗盤，當中超過40萬人認購的康聖環球 （新上市編號：09960） 亦跌穿招股價，於富途暗盤最新報9元較招股價9.78元跌8%，一手（500股）帳面蝕390元。康聖環球於7月16日掛牌。
|券商
|最新報
|招股價
|升／跌幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|9.00
|9.78
|-8.0%
|-390
|18：30
|耀才
|8.70
|-11.0%
|-540
|19：30
|輝立
|8.72
|-10.8%
|-530
|18：30
其他新股暗盤中，環球新材國際 （新上市編號：06616） 表現最好，於耀才暗盤報3.8元較招股價3.25元高16.9%，一手（1000股）帳面賺550元。
|券商
|最新報
|招股價
|升／跌幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|3.42
|3.25
|+5.2%
|+170
|18：30
|耀才
|3.80
|+16.9%
|+550
|19：30
|輝立
|3.48
|+7.1%
|+230
|18：30
中國通才教育 （新上市編號：02175） 於耀才暗盤報3.42元較招股價3.69元低7.3%，一手（1000股）帳面蝕270元。
|券商
|最新報
|招股價
|升／跌幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|3.41
|3.69
|-7.6%
|-280
|18：30
|耀才
|3.42
|-7.3%
|-270
|19：30
|輝立
|3.55
|-3.8%
|-140
|18：30
康橋悅生活 （新上市編號：02205） 於耀才暗盤報3.52元較招股價3.68元低4.6%，一手（1000股）帳面蝕160元。
|券商
|最新報
|招股價
|升／跌幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|3.56
|3.68
|-3.5%
|-120
|18：30
|耀才
|3.52
|-3.5%
|-160
|19：30
|輝立
|3.52
|-4.3%
|-160
|18：30
融信服務 （新上市編號：02207） 於耀才暗盤報4.92元較招股價4.88元低7.3%，一手（1000股）帳面賺40元。
|券商
|最新報
|招股價
|升／跌幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|4.94
|4.88
|+1.2%
|+60
|18：30
|耀才
|4.92
|+0.8%
|+40
|19：30
|輝立
|4.86
|-0.4%
|-20
|18：30
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記者：謝卓榮