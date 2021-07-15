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【新股IPO】5隻新股暗盤　康聖環球跌8%、一手帳面蝕390元

新股IPO 16:18 2021/07/15

分享：

5隻新股暗盤，當中超過40萬人認購的康聖環球 （新上市編號：09960） 亦跌穿招股價，於富途暗盤最新報9元較招股價9.78元跌8%，一手（500股）帳面蝕390元。康聖環球於7月16日掛牌。　

券商 最新報 招股價 升／跌幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 9.00 9.78 -8.0% -390 18：30
耀才 8.70 -11.0% -540 19：30
輝立 8.72 -10.8% -530 18：30

其他新股暗盤中，環球新材國際 （新上市編號：06616） 表現最好，於耀才暗盤報3.8元較招股價3.25元高16.9%，一手（1000股）帳面賺550元。

券商 最新報 招股價 升／跌幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 3.42 3.25 +5.2% +170 18：30
耀才 3.80 +16.9% +550 19：30
輝立 3.48 +7.1% +230 18：30

中國通才教育 （新上市編號：02175） 於耀才暗盤報3.42元較招股價3.69元低7.3%，一手（1000股）帳面蝕270元。

券商 最新報 招股價 升／跌幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 3.41 3.69 -7.6% -280 18：30
耀才 3.42 -7.3% -270 19：30
輝立 3.55 -3.8% -140 18：30

康橋悅生活 （新上市編號：02205） 於耀才暗盤報3.52元較招股價3.68元低4.6%，一手（1000股）帳面蝕160元。

券商 最新報 招股價 升／跌幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 3.56 3.68 -3.5% -120 18：30
耀才 3.52 -3.5% -160 19：30
輝立 3.52 -4.3% -160 18：30

融信服務 （新上市編號：02207） 於耀才暗盤報4.92元較招股價4.88元低7.3%，一手（1000股）帳面賺40元。

券商 最新報 招股價 升／跌幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 4.94 4.88 +1.2% +60 18：30
耀才 4.92 +0.8% +40 19：30
輝立 4.86 -0.4% -20 18：30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

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【新股IPO】康聖環球9960近43萬人認購　超額認購542倍一手中籤率5%（附分配結果）

記者：謝卓榮

港股 IPO 康聖環球（09960）
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