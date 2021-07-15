【新股IPO】5隻新股暗盤　康聖環球跌5%、一手帳面蝕265元

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【中國平安2318】平保上半年保費收入跌逾5%
5隻新股暗盤，當中超過40萬人認購的康聖環球 （新上市編號：09960） 亦跌穿招股價，於富途暗盤收報9.15元較招股價9.78元跌6.4%，一手（500股）帳面蝕265元。康聖環球於7月16日掛牌。
|券商
|最新報
|招股價
|升／跌幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|9.25
|9.78
|-5.4%
|-265
|18：30
|耀才
|8.70
|-11.0%
|-315
|19：30
|輝立
|9.09
|-7.1%
|-345
|18：30
其他新股暗盤中，環球新材國際 （新上市編號：06616） 表現最好，於耀才暗盤報4.08元較招股價3.25元高25.5%，一手（1000股）帳面賺550元。
|券商
|最新報
|招股價
|升／跌幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|4.37
|3.25
|+34.5%
|+1120
|18：30
|耀才
|4.08
|+25.5%
|+830
|19：30
|輝立
|3.95
|+21.5%
|+700
|18：30
中國通才教育 （新上市編號：02175） 於耀才暗盤報3.42元較招股價3.69元低7.3%，一手（1000股）帳面蝕270元。
|券商
|最新報
|招股價
|升／跌幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|3.41
|3.69
|-7.6%
|-280
|18：30
|耀才
|3.46
|-6.2%
|-230
|19：30
|輝立
|3.29
|-10.8%
|-400
|18：30
康橋悅生活 （新上市編號：02205） 於耀才暗盤報3.62元較招股價3.68元低1.6%，一手（1000股）帳面蝕60元。
|券商
|最新報
|招股價
|升／跌幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|3.31
|3.68
|-10.3%
|-380
|18：30
|耀才
|3.62
|-1.6%
|-60
|19：30
|輝立
|3.60
|-2.2%
|-80
|18：30
融信服務 （新上市編號：02207） 於耀才暗盤報4.93元較招股價4.88元高1%，一手（1000股）帳面賺5元。
|券商
|最新報
|招股價
|升／跌幅（%）
|一手賺／蝕（元）
|收盤時間
|富途
|4.96
|4.88
|+1.6%
|+80
|18：30
|耀才
|4.93
|+1.0%
|+5
|19：30
|輝立
|4.88
|+0%
|+0
|18：30
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記者：謝卓榮