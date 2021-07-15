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【新股IPO】5隻新股暗盤　康聖環球跌5%、一手帳面蝕265元

新股IPO 19:11 2021/07/15

分享：

5隻新股暗盤，當中超過40萬人認購的康聖環球 （新上市編號：09960） 亦跌穿招股價，於富途暗盤收報9.15元較招股價9.78元跌6.4%，一手（500股）帳面蝕265元。康聖環球於7月16日掛牌。　

券商 最新報 招股價 升／跌幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 9.25 9.78 -5.4% -265 18：30
耀才 8.70 -11.0% -315 19：30
輝立 9.09 -7.1% -345 18：30

其他新股暗盤中，環球新材國際 （新上市編號：06616） 表現最好，於耀才暗盤報4.08元較招股價3.25元高25.5%，一手（1000股）帳面賺550元。

券商 最新報 招股價 升／跌幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 4.37 3.25 +34.5% +1120 18：30
耀才 4.08 +25.5% +830 19：30
輝立 3.95 +21.5% +700 18：30

中國通才教育 （新上市編號：02175） 於耀才暗盤報3.42元較招股價3.69元低7.3%，一手（1000股）帳面蝕270元。

券商 最新報 招股價 升／跌幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 3.41 3.69 -7.6% -280 18：30
耀才 3.46 -6.2% -230 19：30
輝立 3.29 -10.8% -400 18：30

康橋悅生活 （新上市編號：02205） 於耀才暗盤報3.62元較招股價3.68元低1.6%，一手（1000股）帳面蝕60元。

券商 最新報 招股價 升／跌幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 3.31 3.68 -10.3% -380 18：30
耀才 3.62 -1.6% -60 19：30
輝立 3.60 -2.2% -80 18：30

融信服務 （新上市編號：02207） 於耀才暗盤報4.93元較招股價4.88元高1%，一手（1000股）帳面賺5元。

券商 最新報 招股價 升／跌幅（%） 一手賺／蝕（元） 收盤時間
富途 4.96 4.88 +1.6% +80 18：30
耀才 4.93 +1.0% +5 19：30
輝立 4.88 +0% +0 18：30

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

港股 IPO 康聖環球（09960）

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