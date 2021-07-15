【疫市開舖】嘉禾院線進駐九龍灣商貿區　享杜比全景聲及鐳射投影技術

▲ 嘉禾MegaBox於今日（15日）下午在九龍東商貿區心臟地帶下午開幕，並宣布將於本周六（17日）舉行開幕典禮，當日《波士BB 2細祖》聲演陣容林盛斌（阿BOB）及楊詩敏（蝦頭）將出席嘉禾MegaBox開幕典禮暨電影首映禮。

嘉禾MegaBox於今日（15日）下午開幕，並宣布將於本周六（17日）舉行開幕典禮。嘉禾指，新戲院除播放電影外，亦會引入更多元化的節目及活動，滿足不同客人需要。

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嘉禾MegaBox是同時集D-BOX動感電影系統、杜比全景聲Dolby Atmos系統及鐳射投影技術於一身的戲院。另外，其擁有48個貴賓座位之Vivo尊尚影院全院配備雙人座椅，適合商貿客戶及研討會包場及好友小型聚會之用。



嘉禾MegaBox為慶祝戲院開幕及回饋客人支持，凡於7月份內到嘉禾Megabox觀看電影，憑即日票尾可於小食部換取爆谷一份。與此同時，MegaBox亦特別推出嘉禾MegaBox戲票泊車優惠，顧客於星期一至五憑即日2張嘉禾MegaBox 戲票票尾可享3小時泊車優惠，或可換領「晚飯泊車6小時泊住賞」，於6:00pm後入車，憑2張戲票票尾及食肆消費滿HK$100，更可享高達6小時泊車優惠。

嘉禾院線一直積極開拓戲院版圖。嘉禾院線旗下戲院「嘉禾大埔」早前開幕，正式進駐大埔超級城，面積達1.5萬平方呎，設有4個影廳，並提供近400個座位，當中包括嘉禾院線獨有配備之D-BOX動感座位，大受鄰近居民歡迎。

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責任編輯：張凱琳