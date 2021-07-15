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YouTube拒上架反封城示威片 德國法院罰款91萬

環球社會熱點 16:40 2021/07/15

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大型社交媒體為阻止失實資訊散播，相繼對民眾發布的新冠肺炎疫情資訊進行審查。德國網民去年上載一段瑞士反對封城措施的示威影片遭YouTube刪除，德國法院下令YouTube重新上載。但YouTube未能於限期内履行，德國法院判罰YouTube10萬歐元（約91萬港元），金額創同類案件新高。

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YouTube去年1月刪除一段在瑞士拍攝的反封城示威影片，指影片涉及新冠肺炎疫情的失實資訊。這段影片是由德國用戶上載，德國法院指YouTube未向上傳影片的用戶解釋該人違反的網站政策，認為YouTube僅表示用戶政策可隨時更改的通知並不足夠，應單獨向用戶發出有關新冠肺炎失實信息的政策通知。

法院要求YouTube在5月內重新上載影片，但YouTube較限期遲了數周才履行要求。當地法院上周判罰YouTube10萬歐元。

控方律師Joachim Steinhoefel發表聲明指，本案罰款金額創同類案件新高。而法院也表明，不論YouTube是否認為用戶違反平台政策，都必須遵守法院裁決。

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自新冠肺炎疫情肆虐至今，YouTube已移除數以千萬計涉嫌違反其失實資訊政策的影片。YouTube僅在去年第2季已移除1,100萬段影片，幾乎是去年首季的兩倍。YouTube 表示，公司沒有足夠人手審查所有影片，因此選擇使用自動系統或導致過度執法情況發生。

YouTube透過聲明表示，該公司有責任為用戶提供可靠資訊，並在疫情期間打撃失實信息。但YouTube會尊重法院是次判決，日後將會就同類行動作詳細檢討。

責任編輯：郭麗明

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