【中國GDP】拆解GDP數據　經濟增長回歸常態　A股或面臨阻力

▲ 摩根資產管理的朱超平指，伴隨經濟增長回歸常態，整體企業盈利增速的高峰期也可能過去。

中國第2季GDP按年增長7.9%，顯示經濟增長回歸常態。專家指，A股估值上行或開始面臨阻力，投資者要對公司基本面和增長前景，給予更多的關注。

摩根資產管理全球市場策略師朱超平指，從6月份的月度經濟指標來看，內需增長回歸正常且具有較強的韌性，尤其是在消費方面，汽車銷售增速下滑，但社會消費品零售總額按年增速仍然達到12.1%，超市場預期。

聯儲局鮑威爾「放鴿」，詳見【下一頁】

投資方面，受到出口和製造業快速上行的拉動，民間固定資產投資穩步上行。外需表現依然強勁。雖然集裝箱港口運能緊張，中國的出口仍然在6月份實現了32.2%的增長，遠超市場預期。該行預期，出口增長有望維持高位，部分抵消內需增長的壓力，但可持續性仍然值得關注。

朱超平指，伴隨經濟增長回歸常態，整體企業盈利增速的高峰期也可能過去。同時，投資者也需要對貨幣政策和行業監管方面的動態保持關注。在經歷了過去幾個月的拉升後，A股整體估值的上行可能開始面臨阻力，因此需要對公司基本面和長期增長前景給予更多的關注。高科技產業的內需替代和碳中和仍是有最有潛力的長期投資主題，但是在目前的環境中，投資者可能需要保持耐心，在長期基本面和短期估值之間做好平衡。

景順：年內料不會額外減息

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，數據顯示中國經濟繼續逐步復甦，但可能需要更長時間才恢復至疫情前水平。他觀察到，中國消費者最近加快了消費支出，但由於大部分中小企業和服務業未完全復甦，消費者信心仍然受到抑制，而嚴格疫情封鎖措施及不確定性，可能令中小企和服務業僱主凍結招聘和抗拒加薪。

在貨幣政策方面，景順預計，今年剩餘時間不會有任何額外的減息政策，例如存款準備金率或MLF。相反，當局可能會在財政刺激方面推進，而中國的宏觀背景對投資者來說有所改善，因為政府轉向更寬鬆的貨幣政策，應有助於穩定市場情緒。

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編輯：區嘉俊