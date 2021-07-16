【銀色債券】券商派錢送藍籌股 搶銀債長者新客（不斷更新）

▲ 銀債未開售，券商巳截擊銀行，提早爆搶客戰。

銀債於下周二（7月20日）正式推售，券商與銀行鬥出奇招谷客，專家指，俗稱長者iBond的銀債挾持3.5厘保底息，若捧場客持債3年，每手（1萬元）穩賺1050元，回報遠勝港元定期存款，遂料新一批銀債勢遭搶爆，銷售成績將丁財兩旺創新高，業界亦建議至少申請10手。

券商及銀行搶推銀債優惠吸客，詳情可按下圖了解

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銀債未開賣，券商已提早爆搶客戰，有派錢有送藍籌股，搶攻老友記的商機。輝立今天（7月15日）正式推優惠，是鮮有的券商容許借孖展抽銀債，借5萬元或以下享10成孖展，更有5免安排：免按金、零息、豁免託管費、贖回費、揀電子帳單免手續費。另有借九成孖展選擇，息率1.88厘，也享兩免：免託管費及贖回費。另方面，致富證券董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢指，該行剛落實為60歲以上的長者，提供銀債認購優惠，除了提供7免、豁免認購費等多項費用外，亦擬為合資格新客戶送50元超市禮券，推薦親朋戚友成功網上開戶也有獎，同樣獲贈50元超市禮券。

專家籲認購銀債前留意4大重點【下一頁】

郭家安補充，由於銀債的保底息3.5厘，遠較iBond（04246）的兩厘高，遂建議銀絲族申請10手到15手，冀保本賺息。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行也有7免優惠，而銀債今年降低認購年齡至60歲，加上低息環境持續，政府又加大發行額至240億元，再參考iBond受熱捧，相信新一批銀債，無論是認購金額及人數皆料創新高。而輝立證券企業融資經理陳英傑說，該行為銀債提供免息孖展融資服務，冀方便長者以小博大重注認購。而耀才（01428）亦為新客送藍籌股。

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記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪、陳楚源