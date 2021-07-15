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【網民熱話】因疫情上班日子一直順延 上班當日被告知已另聘他人 網民：可以依法追究

理財智慧 16:33 2021/07/15

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因為疫情的緣故，連工作機會都失去？有台灣網民在網上發文，在疫情前曾經到一間公司面試，並收到了工作邀請，但因為疫情一直反覆，令到上班日子一直順廷。直到上班的當日，人事部才通知已聘請另一位同事，網友「未開始已經結束」，網民最後慨嘆大家小心出爾反爾的公司。

網民經歷:

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帖文一出，不少網友都建議樓主給該公司一點教訓，畢竟樓主等了接近兩個多月，最後因為該公司人為的問題，而失去了工作的機會。「感覺可以向勞工局檢舉！」、「可以透過民事追討，但後面的流程也花費很多人力物力。」、「即使口頭承諾也成立，求職者可以依法追究！」

【職場熱話】大學同學加入朋友公司 朋友指是惡夢開始 網民：試用期之內就把他解僱 【下一頁

樓主也回應了網友的留言，會向有關部門查詢及向該公司進行追討，更指「已經將是次經歷放上各個討論區，讓其他人面試前先做個衡量。至於檢舉問題，則先會與律師聯絡，有一個確定的證據，就會進一步行動。」

 

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責任編輯：陳佳恩

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