【航運股】中遠海控（01919）股價逆市下跌 有貨者走唔走好？ 股市 15:55 2021/07/15 分享： 中遠海控（01919）股價今日逆市下跌，有散戶表示，於13元買入中遠海控，應該迅速步蝕離場，還是繼續守候待獲利盤消貨？獨立股評人盧嘉偉（Reed）這樣建議。 中遠海控今早暴挫近9%，低見12.5元，其後跌幅逐步收窄，接近收市時中遠海控股價跌約1%，收復大部分失地。 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 【比亞迪股價】比亞迪遭減持好受傷 股價續挫造就買貨好時機？ 今日 【比亞迪股價】比亞迪遭減持好受傷 股價續挫造就買貨好時機？ 【盈喜股】贛鋒鋰業1772股價升勢勁 散戶憂配股：「應沽貨離場嗎？」 今日 【盈喜股】贛鋒鋰業1772股價升勢勁 散戶憂配股：「應沽貨離場嗎？」 【米蘭站異動】米蘭站委任KOL練美施任主席？ 股價曾衝高五成要留神 2021/07/14 【米蘭站異動】米蘭站委任KOL練美施任主席？ 股價曾衝高五成要留神 【盈喜股】藥明生物2269盈喜股價漲半成 前景如何可跟進？ 2021/07/14 【盈喜股】藥明生物2269盈喜股價漲半成 前景如何可跟進？ 【體育用品股】特步1368盈喜後股價急插 可以伺機撈貨嗎？ 2021/07/14 【體育用品股】特步1368盈喜後股價急插 可以伺機撈貨嗎？ 股票 中遠海控（01919） 航運股 航運