【航運股】中遠海控（01919）股價逆市下跌　有貨者走唔走好？

中遠海控（01919）股價今日逆市下跌，有散戶表示，於13元買入中遠海控，應該迅速步蝕離場，還是繼續守候待獲利盤消貨？獨立股評人盧嘉偉（Reed）這樣建議。

中遠海控今早暴挫近9%，低見12.5元，其後跌幅逐步收窄，接近收市時中遠海控股價跌約1%，收復大部分失地。