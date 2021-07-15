【業績】UNIQLO母企迅銷首三財季多賺67%　下調全年預測、大中華表現遜預期

▲ UNIQLO母企迅銷首三財季多賺67% 下調全年經營溢利及收益預測

UNIQLO及GU母企迅銷 （06288） 截至5月底止三個月轉虧為盈，季度盈利454.8億日圓，較去年同期虧損98.2億日圓，收益按年增47%至4952.2億日圓，惟依然未及迅銷預期。因應日本疫情以及部分市場疫情擴大，迅銷下修全年度盈收預測。

迅銷指出，第三季度大中華區收益、溢利大增，但未及預期水平，因今年內地消費方向轉向國內旅行，零售市場總體需求呈現下降趨勢。其他海外市場如南韓、南亞及大洋洲地區都轉虧為盈。

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在日本本土UNIQLO方面，首三個財季累計收益為6751億日圓，按年升12.7%，經營溢利增51%至1195億日圓。至於海外UNIQLO，期內收益按年增9.8%至7396億日圓，經營溢利增88.7%至977億日圓。

迅銷稱，日本UNIQLO表現遠不及計劃，主要是因受疫情影響下必須暫時歇業的門店數量高於預期，同時商品亦缺乏話題性等。

至於GU，首三個財季收益為2,008億日圓，按年增7.1%，經營溢利增18.9%至243億日圓。而全球品牌期內收益按年跌3.3%至805億日圓，經營虧損由60億擴至89億日圓。

截止首三個財季（2020年9月至2021年5月底止），迅銷盈利按年升67%至1513.5億日圓，收益升9.9%至1.7萬億日圓。

因應最新表現，迅銷下調部份2021財年業績預測，截至8月底止全年，預期盈利按年升82.6%至1650億日圓，經營溢利升64%至2450億日圓，收益升7%至2.15萬億日圓，經營溢利及收益的預測分別下調了100億及600億日圓。

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編輯：袁諾曦