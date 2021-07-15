【ET講股通】梁耀康：人行釋善意穩股市（歡迎留言問股）

港股今日好造好，內銀股建行（00939）及平保（02318）造好，加上騰訊（00700）上揚，推升恒指今日向上，最多升近400點，重返二萬八關口之上。不過午後恒指升幅略為收窄，二萬八得唔復失。

港股後市點睇？《ET講股通》主持梁耀康（Dave）為你分析。

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