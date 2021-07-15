【ET講股通】梁耀康：人行釋善意穩股市（歡迎留言問股） 股市 15:40 2021/07/15 分享： 港股今日好造好，內銀股建行（00939）及平保（02318）造好，加上騰訊（00700）上揚，推升恒指今日向上，最多升近400點，重返二萬八關口之上。不過午後恒指升幅略為收窄，二萬八得唔復失。 港股後市點睇？《ET講股通》主持梁耀康（Dave）為你分析。 立即收看／收聽：https://video.hket.com/video/3007218/ 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】孫運喜︰烏雲蓋頂 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/14 【ET講股通】孫運喜︰烏雲蓋頂 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜︰反撲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/13 【ET講股通】孫運喜︰反撲 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：滴滴app下架的港股危與機 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容） 2021/07/05 【ET講股通】梁耀康：滴滴app下架的港股危與機 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：港股假後大跌點算？同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容） 2021/07/02 【ET講股通】梁耀康：港股假後大跌點算？同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：巨變前夕? 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容） 2021/06/30 【ET講股通】孫運喜：巨變前夕? 同場加映答股環節（第二版︰加入文字內容） 恒生指數 港股 騰訊