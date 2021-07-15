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【ET講股通】梁耀康：人行釋善意穩股市 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

股市 17:32 2021/07/15

分享：

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目中表示，人行釋出善意穩股市，港股及A股均靠人行維穩。人行今日正式降準，資金到位，而且續做1,000億元人民幣MLF。今日公布的GDP略遜預期，貨幣政策中性偏好，而人行釋出留意流動性但不會大水漫灌的訊號，故進行縮量操作。

貨幣政策中性偏好 人行縮量操作

內地上季GDP按年增長7.9%，而市場原預期8%，故其實已算符合預期。當中，社會消費品零售總額數據較佳，固定投資、進出口數據亦表現不錯。值得一提的是，工業增加值數據不俗，新能源汽車製造增長勁，在相關板塊中，較看好電池相關股。基礎建設投資按年增長7.8%，維持不俗增長，對穩住經濟有作用。另外，商品房銷售面積增長27.7%，對原材料、水泥、銅、鋼的行業有支持。

內地整體宏觀貨幣政策穩定，宏觀經濟數據平穩增長，對股市的啟示是不慍不快，可留意個別板塊。

科技股有好消息  惟後市未必大升

近兩日港股氣氛好轉，春江鴨博反彈，基本面扭轉。此外，科技股有好消息，如騰訊（00700）獲批收購、阿里巴巴（09988）互相開放生態，帶動科技股，吸引資金流入，但未必大升。

在大市反彈下，可留意4個板塊，包括體育用品股、汽車經銷股、汽車銷售股和光伏股。恒指午後升幅收窄，全日升208點，報27996點。恒指的支持較A股少，在28000、28500關阻力較大，成交量亦轉弱，除非有特別利好消息，否則料在現水平整固。

【「ET講股通」問股環節，包括︰騰盛博藥、特步國際、雅生活服務、東岳集團、建行、北控清潔能源、美團︰立即觀看】 

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此】 

 

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本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約、招攬、邀請、誘使、任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

欄名 : ET講股通

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