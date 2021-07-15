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【賣樓移民】為移民「頂硬上」　寧賠辣稅蝕住賣樓　兩年帳面唔見近70萬

股樓投資 15:56 2021/07/15

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各國疫情緩和，不少港人重啟移民大計，以致市場近期多了不少移民盤成交，更有「趕住走」的業主不惜繳付額外印花稅賣樓。利嘉閣黃國然說，西半山百合苑中層C室，實用面積約396平方呎，兩房間隔，外望開揚景觀，原業主因移民，故出售單位，原叫價880萬元放盤，終減價57萬元，以823萬元易手，實用呎價約20,783元。

據了解，原業主於2019年4月，以約810.5萬元買入上述單位，持貨僅2年，現轉手帳面雖賺約12.5萬元，但需支付樓價一成的額外印花稅，約涉82.3萬元，若扣除相關稅款後，帳面蝕69.5萬元，但未計其他雜項開支。代理續說，上述為屋苑本月首宗二手成交個案，而現時約有10個單位放售，叫價由760萬元起。 

值得留意的是，就算業主打算移民，並決定賣樓套現，也不代表會平賣，舉例說，青衣曉峰園6座低層D室，實用面積790平方呎，三房套間隔，附靚裝修，早前以950萬元易手，實用呎價約12,025元，屬貼市價成交。

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 百合苑 利嘉閣 西半山

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