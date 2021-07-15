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【網民熱話】時薪45-50元請兼職資料輸入員 要專上學歷及懂Photoshop 網民：外賣員時薪都不止50元

理財智慧 17:04 2021/07/15

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隨著社交媒體的普及，愈來愈多人透過網上群組去進行招聘，但到底是「做爛市」或者「開太高」？近日有網民於網上討論區發文，指有公司以時薪45-50元招聘兼職資料輸入員，但對於求職者要求甚高，引來網友們的討論。

 

樓主貼出一張在某招聘網頁的截圖，寫著招聘兼職資料輸入員，要求達專上教育的學歷、具中英文的書寫能力、良好溝通投巧、準時上下班、有責任心等，工作的職責為預備教材和物資，以懂Photoshop為佳，時薪為45至50元。

有網民直言：「如果可以請到人，祝這間公司好運。」、「外賣員時薪都不止50元」、「有朋友最近受聘一家連鎖玩具店，時薪都有55元」、「薪金不包括伙食及交通費，算起來連最低工資都不如」。

【網民熱話】港女月租500元徵私樓會所證 用作遊水健身+證婚場地　網民：虛榮心好重【下一頁

但有網民持相反意見「即使時薪只有45元也會有人應徵」、「這份兼職對於學歷要求不高，也無需工作經驗，可能學生會考慮。」

有網民則認為勞工市場都應該按供需而決定，網民的討論都是主觀的看法，有需求自然會有人去應徵。但有網民不禁大嘆：「香港老闆太不近人情，過份剝削員工！」

【延伸閱讀】小米招聘電商運營員 月薪2萬元仲有膳食津貼 工作內容一覽 【下一頁

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責任編輯：陳佳恩

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