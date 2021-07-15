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【Dyson】美髪市場潛大  Dyson新技術靠康達效應撫平毛躁髮絲 

科技 15:36 2021/07/15

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Dyson 最近推出抗毛躁風嘴及為風筒推出新顏色。（程志遠攝）

髮絲毛躁一向是不少女士的美髮問題，Dyson 最近推出抗毛躁風嘴，主打無需高溫即可撫平毛躁髮絲。品牌頭髮護理部總監 Emma Sheldon 指，風嘴利用康達效應（Coanda Effect），改變風筒的氣流，解決髮絲毛躁問題，同時避免頭髮和頭皮受到過熱傷害。

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風嘴運用康達效應的空氣力學現象，重組髮絲排列。氣流吸附並提起較長的髮絲，將健康長髮留在表面，並隱藏毛躁亂髮。品牌推出外型彎曲的風嘴，靈感是源自傳統的吹整方法。Dyson 頭髮護理部總監 Emma Sheldon 表示，觀察到專業髮型師用「梳子和風筒」來撫平毛躁髮絲後，團隊便以空氣動力學作出發點，利用康達效應解決毛躁問題。風嘴早期的原型採用封閉的圓形設計，團體之後發現可以省卻圓形設計的底部，而修改後的設計無損性能之餘，亦可以減少餘物料。

風嘴利用康達效應（Coanda Effect），改變風筒的氣流，解決髮絲毛躁問題，同時避免頭髮和頭皮受到過熱傷害。（程志遠攝）

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抗毛躁風嘴適用於品牌現有的風筒型號，將於 7 月 26 日起於 Dyson 官網及品牌旗艦店發售，售價為港幣 500 元。至於風筒亦推出銀銅色，亦只限於官網及品牌旗艦店發售，售價為港幣 3,582 元。

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記者：廖淑瑩

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