【新盤價單】屯門上嵐首批全數540萬有找　折實入場費450萬起（附示範單位相）

建灝地產集團旗下位於屯門景秀里2號的「SkyeHi上嵐」公布首張價單。

首張價單涉及50伙，戶型全屬標準一房間隔，實用面積由265至290平方呎。整批價單價格由535.94萬至640.57萬元，價單呎價則由20,224至22,530元；以最高折扣率16%計，折實樓價由450.18萬元起，至最貴538.07萬元，折實呎價則約16,988至18,925元水平。整批折實平均呎價18,388元。

「SkyeHi上嵐」首張價單詳情︰

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首批入場單位為3樓B室，實用積265平方呎，一房間隔，扣除16%折扣後 ，折實價450.18萬元，折實呎價16,988元。

建灝投資部經理鄭智荣形容首批單位價格為「CHILL凡心動價」，項目示範單位將於周五開放予公眾參觀，並於星期六開始收票，最快下星期內開售。

「SkyeHi上嵐」示範單位

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資料顯示，上嵐位於屯門景秀里2號，屬單幢項目，共提供112伙，全數單位均為標準一房間隔，實用面積由265至290平方呎不等，預計落成日期為2023年7月底。

延伸閱讀︰【示範單位】屯門新盤上嵐最大290呎 設38呎特大室外空間【下一頁】

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