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【虛擬貨幣】香港海關首次偵破疑利用虛擬貨幣洗黑錢案件 涉款約12億元

理財智慧 16:17 2021/07/15

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香港海關上周四（8日）採取代號「破幣」的執法行動，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉案金額高達12億元，行動中拘捕4人，為海關首次偵破疑利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。

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今年年初，海關鎖定一個懷疑洗黑錢集團，經調查後突擊搜查４個分別位於黃竹坑、太子、屯門和天水圍的住宅單位，以及一個位於旺角的辦公室，並根據《有組織及嚴重罪行條例》，以串謀「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱洗黑錢）罪名，拘捕4名懷疑涉案男子，年齡介乎24至33歲。

初步調查顯示，涉案4人於去年2月至今年5月期間，透過在本港多間銀行開設的帳戶，以及在一個虛擬貨幣交易平台進行交易，處理共約12億元涉及銀行匯款和虛擬貨幣的可疑款項。

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海關於搜查地點檢走一批電腦、手提電話、銀行保安編碼器，以及包括公司登記文件、銀行月結單及支票簿等的大量文件。案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。

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撰文 : 陳楚琨

罪行 虛擬貨幣 海關

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