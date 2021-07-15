【大行看法】滙豐研究：中概股回流加速助港成「東方納斯達克」　5隻港股可受惠（附目標價）

▲ 滙豐研究：中概股回流趨勢加速 助港成「東方納斯達克」 5隻港股可受惠

內地擬收緊境外上市監管，滙豐環球研究發表告指，中資企業境外上市難度將會增加，但相信會帶動下一浪中概股回流至香港上市，配合「跨境理財通」的投資需求，促進香港成為「東方納斯達克」。滙豐研究維持港股「增持」的評級，料該趨勢將會利好金融及財富相關的企業，並認為核心寫字樓市場滲透率較高的企業可受惠辦公室租務需求增加，揀選了5隻受惠港股。

滙豐研究挑戰受惠港股

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內地加強監管中概股，網信辦傳介入海外上市，看【下一頁】

滙豐研究表示，內地加強境外上市審查，或會打斷部份企業原定近期上市的計劃，但中綫而言，該等措施可提升境外上市公司的質量，而且支持香港成為「東方納斯達克」。該行指，250隻中概股中已有14隻回流香港第二上市，該行識別了25隻符合二次上市條件的股票。

滙豐研究又指，從成交金額看，第二上市公司對創造具活力的融資市場重要，並有助促進理財通計劃，允許更多內地投資者投資港股。因此，預期香港的銀行及交易所將會受益。

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編輯：袁諾曦