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英國或成為全球首個　徵收零食稅國家

環球政經 20:04 2021/07/15

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）的首席食品安全顧問Henry Dimbleby於14日，向政府提供的一份報告建議，內容是有關英國應針對含鹽和含糖的食品徵稅。若果通過，當地家庭每年的開支將增加34億英鎊，意味在擁有約5600萬人口的國家中，每人每年的食品賬單金額將增加60英鎊。

綜合外媒報道，Henry Dimbleby在長達280頁的《國家食品戰略》中表示，由於消費者和製造商對加工食品的依賴，英國人口患上「功能失調」食慾及不良飲食習慣，逾半45歲以上的人患有與飲食有關的健康問題，促使每年有達6.4萬人死亡，這也為國家醫療服務體系NHS帶來了不可持續的負擔。

Henry Dimbleby建議，政府可針對用於批發銷售的加工食品、餐館和餐飲的糖徵收每公斤3英鎊和每公斤6英鎊的稅，他又稱此項舉動屬世界首創。這將每年籌集高達34億英鎊的資金，其中一些資金將用於將學校免費膳食擴大到額外的110萬兒童，並能徹底改變英國的飲食和烹飪文化。

報告指出，模型表明，其所提倡的建議，將使每人每天的平均糖攝入量降低4至10克，鹽攝入量降低0.2至0.6克，降低15至38卡路里。

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責任編輯：黎淑雯

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