【異動股】北汽澄清暫未有回A計劃 升幅由兩成收窄至4%

內媒報導指，北京汽車（01958）正籌備回A工作，而中信建投早前披露了有關北京汽車首次公開發行A股股票並在主板上市輔導工作的報告。消息帶動北汽急升，今早一度升近兩成至3.76元，創近十個月以來的高位。

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今午北汽發公告澄清，遞交輔導工作報告並不代表現時有計劃A股上市。期後，北汽升幅收窄，現升4.1%，報3.28元，成交4.5億元。

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北汽稱，2017年已於股東大會上通過A股上市的議案，而中信建投已由當時至今累計遞交23期輔導工作報告，而該報告僅為提供公司在將來A股上市的選擇。公司又指，據內地A股《證券發行上市保薦業務管理辦法》的規定，保薦機構在推薦發行人首次公開發行股票並上市前，應當對發行人進行輔導。

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