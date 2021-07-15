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【異動股】北汽澄清暫未有回A計劃 升幅由兩成收窄至4%

股樓投資 17:07 2021/07/15

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內媒報導指，北京汽車（01958）正籌備回A工作，而中信建投早前披露了有關北京汽車首次公開發行A股股票並在主板上市輔導工作的報告。消息帶動北汽急升，今早一度升近兩成至3.76元，創近十個月以來的高位。

【基金點睇】新能源最受資金追捧板塊之一 光伏性價比高於電動車  詳情請看[下一頁]

今午北汽發公告澄清，遞交輔導工作報告並不代表現時有計劃A股上市。期後，北汽升幅收窄，現升4.1%，報3.28元，成交4.5億元。

【小米1810】小米智能工廠二期今動工 自動化降人力需求 料年產1000萬台智能手機  詳情請看[下一頁]

北汽稱，2017年已於股東大會上通過A股上市的議案，而中信建投已由當時至今累計遞交23期輔導工作報告，而該報告僅為提供公司在將來A股上市的選擇。公司又指，據內地A股《證券發行上市保薦業務管理辦法》的規定，保薦機構在推薦發行人首次公開發行股票並上市前，應當對發行人進行輔導。

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撰文 : 趙家盈

港股 電動車 汽車 異動股 股票 成交 北京汽車（01958） 香港 IPO 北京

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