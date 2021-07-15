UNIQLO母公司首三季多賺67% 惟下調全年收益預測

服裝品牌UNIQLO（優衣庫）母公司迅銷(06288)公布首三季業績。截至今年5月止，首三季度溢利為1,513億日圓，按年增長67％，綜合收益總額為1.7萬億日圓，按年增長9.9％，綜合經營溢利總額為2,278億日圓，按年增長72.1％。公司同時表示，鑑於新冠肺炎疫情在日本及部分市場影響擴大等因素，決定將2021財年部分全年度預測向下修正，預計綜合收益總額將達2.15萬億日圓，按年增長7％；綜合經營溢利總額將達2,450億日圓，按年增長64％。對比於4月份時的預測，最新綜合收益總額預估值向下修正600億日圓，綜合經營溢利總額預估值向下修正100億日圓。不過，集團維持其淨利與年度派息預測水平不變。迅銷中午起停牌，停牌前報58元，上升2.7%。

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綜觀各事業分部，日本UNIQLO事業分部首三季度累計收益為6,751億日圓，按年增長12.7％；經營溢利為1,195億日圓，按年增長51％，錄得收益及溢利雙

雙大幅增長。在海外UNIQLO事業分部方面，受益於上半年度東亞各市場盈利能力改善，加上第三季度單季期間，所有地區錄得業績回升，累計首三季度收益為7,396億日圓，按年增長9.8％，經營溢利為977億日圓，按年增長88.7％。GU（極優）事業分部方面，累計首三季度收益為2,008億日圓，按年增長7.1%，經營溢利為243億日圓，按年增長18.9％。

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