香港被英國列為綠色地區　下周一起入境無須隔離

於下周一（19日）起，香港、保加利亞被英國列為綠色地區名單，即到訪當地無須接受隔離檢疫。據英國當局的指引顯示，從綠色地區出發的人士抵達後，即使是已接種疫苗，在出發前也須參加新冠肺炎測試、預訂並支付抵達後第2天的新冠肺炎測試費用，並填寫乘客定位表，4歲及以下的兒童不需要參加此測試。

當局指，如果NHS Test & Trace 通知由綠色地區出發的人士，曾與新冠肺炎檢測呈陽性的人一起前往英國，就必須進行隔離。如果由綠色地區出發人士，曾在過去10天到訪紅色或琥珀色名單上的國家或地區，則須遵守當地所被列入名單的規則（如曾進入或經過紅名單上的國家或地區，則您必須遵守紅名單規則）

此外，台灣及克羅地亞列為綠色監察名單，入境措施與綠色地區一樣，但有機會隨時加入其他要求。

現時香港被英國列為琥珀色的地區，在當地時間７月19日凌晨４時前入境，仍須遵守以下規條： 已根據英國疫苗接種計劃全面接種疫苗

在抵達英國之前的10天內沒有去過被列為紅色名單的地區

完全接種疫苗即在抵達英格蘭的日子至少14天前，已接種最後一劑經批准的疫苗

填寫「定位表」時，須聲明已完全接種疫苗

向有關職員（渡輪、航空公司或火車）出示疫苗接種狀態證明

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯