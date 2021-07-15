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【盈喜股】贛鋒鋰業上調中期盈測 股價創歷史新高

股樓投資 16:16 2021/07/15

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贛鋒鋰業（01772）公布向上調整盈利預測，預告截至今年6月底止的中期業績，將較去年同期大幅上升，由原先淨利潤多賺4.1至6.7倍，達至8至12億元（人民幣，下同），修正後淨利潤介乎13至16億元，升至按年多賺7.3至9.2倍，因公司持有的Pilbara等金融資產的公允價值增長，以及公司產品售價超預期所致。消息刺激股價一度突破2月所創的上市高位149.7港元，一度高見156港元，大升逾一成，至收市仍升3.8%，報146.4港元。

大行予贛鋒鋰業投資評級及目標價﹕

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集團公布盈喜消息後，大和隨即上調對其目標價。該行指，集團預期上半年扣除非經常性損益後的淨利潤達到8億至11億元，超出該行預期，即次季扣除非經常性損益後淨利潤按季增長72%至174%，因此相信第三季將繼續錄得按季升幅，對其維持「買入」評級，上調目標價10.5%至168港元。

該行表示，隨着鋰價持續上揚，其中氫氧化锂價格自第一季起反彈，碳酸锂價格亦正進入上升軌道，因此預計公司第三季銷售均價將環比上升，而在新能源汽車市場火熱情況下，電池級的氫氧化锂價格或將升至每噸10萬元以上。

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記者：郭秀慧

汽車 盈喜 新能源 經濟 贛鋒鋰業（01772） 買入 目標價 銷售

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