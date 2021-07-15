印度央行無限期禁止Mastercard 在當地發行新卡

印度央行批評Mastercard違反數據儲存法，更宣布由下周四（22日）起禁止Mastercard在印度發行新卡，但現有Mastercard用戶則不受影響。

被質疑誇大產品銷售前景 馬斯克：我有樂觀習慣 【下一頁】

印度儲備銀行（Reserve Bank of India，RBI）指出，按照印度2018年公布的數據儲存法規定，外國發卡機構只在印度儲存該國的用戶支付數據，讓監管機構可在不受限制的情況下瀏覽這些數據。

印度儲備銀行表示當局提供很長時間和足夠機會後，發現Mastercard仍未符合上述要求，宣布由下周四起禁止該機構於印度境内簽發新信用卡或借記卡。已獲發卡用戶則不受影響。

英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴 【下一頁】

法新社引述倫敦支付設備供應商PPRO指，Mastercard佔印度去年約33%的信用卡交易額。而Mastercard在2019年更宣布，未來5年內投資10億美元（約78億港元）擴展印度市場。

印度儲備銀行在今年4月，也指美國運通（American Express）和大來卡（Diners Club）違反相關規定，同樣禁止這兩間機構發行新卡。

責任編輯：鄭錦玲