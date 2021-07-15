  • 35°C
香港時間 : 2021715日 (四) 15:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度央行無限期禁止Mastercard 在當地發行新卡

環球經濟金融 14:50 2021/07/15

分享：

印度央行批評Mastercard違反數據儲存法，更宣布由下周四（22日）起禁止Mastercard在印度發行新卡，但現有Mastercard用戶則不受影響。

被質疑誇大產品銷售前景 馬斯克：我有樂觀習慣 【下一頁】

印度儲備銀行（Reserve Bank of India，RBI）指出，按照印度2018年公布的數據儲存法規定，外國發卡機構只在印度儲存該國的用戶支付數據，讓監管機構可在不受限制的情況下瀏覽這些數據。

印度儲備銀行表示當局提供很長時間和足夠機會後，發現Mastercard仍未符合上述要求，宣布由下周四起禁止該機構於印度境内簽發新信用卡或借記卡。已獲發卡用戶則不受影響。

英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴 【下一頁】

法新社引述倫敦支付設備供應商PPRO指，Mastercard佔印度去年約33%的信用卡交易額。而Mastercard在2019年更宣布，未來5年內投資10億美元（約78億港元）擴展印度市場。

印度儲備銀行在今年4月，也指美國運通（American Express）和大來卡（Diners Club）違反相關規定，同樣禁止這兩間機構發行新卡。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

英國免隔離綠色名單新增4地 包括香港及保加利亞
今日
英國免隔離綠色名單新增4地 包括香港及保加利亞
美國麥當勞大派福利搶人 加薪兼享託兒服務
今日
美國麥當勞大派福利搶人 加薪兼享託兒服務
被質疑誇大產品銷售前景 馬斯克：我有樂觀習慣
2021/07/14
被質疑誇大產品銷售前景 馬斯克：我有樂觀習慣
【新冠疫苗】拜登「出賣」後生相谷針 IG呃過百萬Like
2021/07/14
【新冠疫苗】拜登「出賣」後生相谷針 IG呃過百萬Like
英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴
2021/07/14
英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴

你可能感興趣

英國免隔離綠色名單新增4地 包括香港及保加利亞
今日 15:01
英國免隔離綠色名單新增4地 包括香港及保加利亞
美國麥當勞大派福利搶人 加薪兼享託兒服務
今日 10:05
美國麥當勞大派福利搶人 加薪兼享託兒服務
被質疑誇大產品銷售前景 馬斯克：我有樂觀習慣
17:24 2021/07/14
被質疑誇大產品銷售前景 馬斯克：我有樂觀習慣
金融機構 萬事達卡（Mastercard，美：MA） 印度 信用卡 金融

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間15:00）

下一篇文章

約翰遜打擊網上種族歧視言論 違者禁止入場睇波
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴
英國一半買家後悔「疫」市置業 1/4認為買得太貴
世界夢號乘客初步確診 提早返航回新加坡
世界夢號乘客初步確診 提早返航回新加坡
【美國疫情】10醫護有打疫苗照中招 全感染Delta變種
【美國疫情】10醫護有打疫苗照中招 全感染Delta變種
【BNO移民英國】印花稅假期結束 樓市交投即大減
【BNO移民英國】印花稅假期結束 樓市交投即大減
新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（07月15日 時間15:00）
【英國疫情】日增逾3.6萬確診 死亡人數創逾3個月新高
【英國疫情】日增逾3.6萬確診 死亡人數創逾3個月新高