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美斯同意減薪一半 續簽巴塞再留多5年

環球社會熱點 15:28 2021/07/15

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阿根廷球王美斯今年6月已約滿巴塞隆拿，恢復自由身，外界關注美斯動向。外媒報道，美斯已同意減薪一半，與巴塞隆拿再續簽5年合約。雖然雙方仍在商討合約細節，但美斯料將繼續效力巴塞隆拿至39歲。

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現年34歲的美斯（Lionel Messi）的合約於上月底完結，自帶領阿根廷於今屆美洲盃奪冠後一直度假。外媒指美斯初步同意與巴塞隆拿續約，但新合約細節仍未敲定。

英國傳媒《每日郵報》報道，美斯周薪將大減一半至25萬英鎊（約270萬港元）。由於美斯明白疫情為球會帶來沉重財政壓力，他同時希望為其他球員樹立榜樣，故同意減薪一半。

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美斯去年因不滿球會更換管理層，曾一度尋求解約離開巴塞。英國體育媒體GiveMeSport指新合約條款中，可能設置高達3.2億英鎊（約34.5億港元）的解約罰則。巴塞球會新任主席拉波爾塔（Joan Laporta）一直將球會與美斯續約視為主要任務。

巴塞為籌集資金更可能會賣走多位球員，包括菲普（Junior Firpo）、杜迪保（Jean-Clair Todibo） 及巴塞青訓出身的艾蘭拿（Carles Alena) 。

責任編輯：李俊儀

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