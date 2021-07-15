【美股焦點】鮑威爾重申「收水」時機未到　美股造好標指盤中再破頂

本周三（14日）美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）出席國會作證時，重申通脹壓力是暫時的，央行官員將在本月底的貨幣政策會議上繼續討論他們收水時間表，惟現時經濟仍未達到「有實質進展」標準。聯儲局鴿派立場利好美股，標普500指數盤中曾升至4393點，創歷史新高。

鮑威爾於會上表示，當前通脹水平「比預期更高，也更持久」，惟他多次強調，物價壓力預計將於今年年底有所緩解。本周三公布的通脹數據再次高於市場預期，代表通脹水平的6月消費者物價指數（CPI）按年升5.4%，核心CPI亦按年升4.5%，接連3個月超過市場預期。

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另外原材料及勞動力成本不斷上升下，6月生產者物價指數 (PPI) 按年升7.3%，是2010年底以來最高水平；核心PPI按升5.6%，均高於市場預期和前值。隨著生產成本壓力持續提升，廠商或考慮繼續將增幅轉嫁給消費者，進一步推高通脹水平。

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编辑：李勝男